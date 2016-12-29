Масштабное пьяное ДТП на Подоле: виновник аварии с разбитой головой пытался сбежать (фото)

Как сообщает корреспондент "Сегодня.ua", масштабное пьяное ДТП с пострадавшими произошло в Киеве на Подоле.

Водитель буса Фольксваген не пропустил Таврию, и вылетел под "кирпич" в четыре припаркованных авто: "Пежо", "Нива" и два "Фольксвагена".

Травмированный водитель с разбитой головой пытался сбежать, задержан водителем "Таврии". Очень пьян.

Госпитализирован с ЗЧМТ, СГМ, ЗТГК.

На месте работает полиция, выехала оперативно-следственная группа.