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Масштабное пьяное ДТП на Подоле: виновник аварии с разбитой головой пытался сбежать (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7841/0_main.1482959616.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/0_tn.1482959616.jpg Происшествия На месте работает полиция

Масштабное пьяное ДТП на Подоле: виновник аварии с разбитой головой пытался сбежать (фото)

Вчера, 22:13

На месте работает полиция

фото: Влад Антонов

Как сообщает корреспондент "Сегодня.ua", масштабное пьяное ДТП с пострадавшими произошло в Киеве на Подоле.

Водитель буса Фольксваген не пропустил Таврию, и вылетел под "кирпич" в четыре припаркованных авто: "Пежо", "Нива" и два "Фольксвагена".

Травмированный водитель с разбитой головой пытался сбежать, задержан водителем "Таврии". Очень пьян.

Госпитализирован с ЗЧМТ, СГМ, ЗТГК.

На месте работает полиция, выехала оперативно-следственная группа.
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Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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