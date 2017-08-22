Масштабный пожар в Киеве: появились новые подробности

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявляет о ликвидации пожара в ресторане в Киеве, на проспекте Победы, 42, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 21 августа в 16:50 в г. Киеве по проспекту Победы, 42 в парке им. Пушкина в одноэтажном отдельно стоящем здании ресторана "Шам", возник пожар, площадь которого составила около 500 кв. м.

Согласно сообщению, в 17:22 пожар был локализован, а в 18:03 – ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению были привлечены 18 единиц техники и 85 человек личного состава. На месте работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в г. Киеве.