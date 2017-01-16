Мажор Толстошеев, задавивший пенсионерку в Киеве, признан неподсудным

В ближайшее время в уголовном производстве будет принято окончательное решение

Выводы экспертиз свидетельствуют о том, что Станислав Толстошеєв, который 9 января 2016 года совершил смертельное ДТП возле "Левобережной" в Киеве, во время аварии не контролировал себя из-за приступа эпилепсии.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"На момент дорожно-транспортного происшествия у водителя Толстошеева произошло "внезапное временное болезненное расстройство психической деятельности в виде синдрома нарушенного сознания вследствие генерализованного эпилептического припадка с тонико-клоническими судорогами, что привело к временной потери контроля над управляемостью автомобиля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эпилептический приступ у Толстошеева произошел впервые, то есть о возможности его наступления последний не знал.

"Выводы повторных экспертиз, которые поступили в столичную прокуратуру, подтвердили результаты предыдущих экспертиз о неподсудном состоянии подозреваемого во время совершения им ДТП", – подчеркнули в прокуратуре.

Установлено также, что на момент ДТП Толстошеев не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Кроме того, удостоверение водителя Толстошеева аннулировано и уничтожено в законном порядке.

"В ближайшее время в уголовном производстве будет принято окончательное решение", – пообещали в столичной прокуратуре.

Как сообщалось, 9 января этого года в Киеве внедорожник Толстошеева Mercedes врезался в киоск на Левобережной, в результате чего погибла женщина. Позже появилась информация о том, что он находится в больнице.

13 января правоохранители предъявили подозрение 21-летнему Толстошееву, фигуранту произошедшего в Киеве ДТП со смертельным исходом. 15 января суд избрал Толстошееву меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 137,8 тыс. грн.