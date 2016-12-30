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Молниеносное ограбление: в Киеве преступники за пять минут обчистили магазин смартфонов (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7847/73_main.1483107239.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/73_tn.1483107239.jpg Происшествия Злоумышленники действовали с помощью ножа и топора

Молниеносное ограбление: в Киеве преступники за пять минут обчистили магазин смартфонов (фото)

Сегодня, 16:13

Злоумышленники действовали с помощью ножа и топора

В Киеве трое неизвестных разбили стекло, проникли в помещение маркета, похитили оттуда около 50 единиц техники и скрылись с места происшествия. На все эти действия им понадобилось всего пять минут.

На линию "102" поступило сообщение от охранной компании, что на один из охраняемых ими объектов напали неизвестные. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оказалось, что злоумышленники разрезали канцелярским ножом рекламный баннер, разбили топором стекло, проникли в помещение и похитили около полусотни различных смартфонов.

Нож и топор правоохранители нашли в помещении магазина. Кроме того, эксперты изъяли несколько отпечатков, которые, вероятно, принадлежат преступникам.

Событие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения досудебного расследования возможна повторная квалификация статьи. Сейчас злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Поиски подозреваемых продолжаются.

Напомним, в Киеве 19-летняя злоумышленница похитила товар из двух магазинов, расположенных в помещении ТРЦ.
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Источник:

"Сегодня"

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