Молодая женщина оставила новорожденную дочь на полу вагона в электричке Казатин – Киев

Женщина, не обращаясь к врачам, родила ребенка в одном из сел

Под Киевом женщина оставила в электричке своего новорожденного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

21-летней уроженке Житомирской области, которая оставила на произвол судьбы своего ребенка в вагоне электропоезда, сообщено о подозрении.

20 апреля текущего года женщина, не обращаясь к врачам, родила девочку в одном из сел Попельнянского района Житомирской области. Через несколько часов после родов одела ребенка и положила в полиэтиленовый пакет. После этого горе-мать села в электропоезд сообщением Казатин – Киев и, оставив ребенка на полу вагона, вышла на одной из ближайших станций.

К счастью, девочку заметил машинист поезда, который сразу вызвал скорую помощь и полицию. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Действия горе-матери квалифицированы по ч. 2 ст. 135 УК Украины ("Заведомое оставление в опасности матерью своего новорожденного ребенка"). За совершенное ей грозит до трех лет лишения свободы.