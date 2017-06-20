Молодая женщина оставила новорожденную дочь на полу вагона в электричке Казатин – Киев

Сегодня, 13:11

Женщина, не обращаясь к врачам, родила ребенка в одном из сел

 

Мать оставила дочку на произвол судьбы. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Мать оставила дочку на произвол судьбы. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Под Киевом женщина оставила в электричке своего новорожденного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

21-летней уроженке Житомирской области, которая оставила на произвол судьбы своего ребенка в вагоне электропоезда, сообщено о подозрении.

20 апреля текущего года женщина, не обращаясь к врачам, родила девочку в одном из сел Попельнянского района Житомирской области. Через несколько часов после родов одела ребенка и положила в полиэтиленовый пакет. После этого горе-мать села в электропоезд сообщением КазатинКиев и, оставив ребенка на полу вагона, вышла на одной из ближайших станций.

К счастью, девочку заметил машинист поезда, который сразу вызвал скорую помощь и полицию. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Действия горе-матери квалифицированы по ч. 2 ст. 135 УК Украины ("Заведомое оставление в опасности матерью своего новорожденного ребенка"). За совершенное ей грозит до трех лет лишения свободы.
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Источник:

"Сегодня"

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