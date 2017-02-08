Молодую взяточницу из КГГА посадили под домашний арест

По ходатайству прокуратуры Киева сотруднице Департамента земельных ресурсов КГГА, которую уличили в вымогательстве и получении 40 тыс. гривен взятки, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, также ее отстранили от должности.

Действия чиновницы квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Напомним, 6 февраля следователи столичной прокуратуры совместно с СБУ задержали злоумышленницу "на горячем" во время получения взятки за содействие в решении вопроса об оформлении аренды на земельный участок.