Мошенника, обманувшего украинцев на 649 тысяч евро, посадили на пять лет
Злоумышленник предлагал украинским гражданам приобрести участок на территории Финляндии для строительства дачных домов
Прокуратура добилась реального наказания мошеннику, который обманул украинцев на продаже дачных домиков в Финляндии.
Благодаря принципиальной позиции Киевской местной прокуратуры №9 Апелляционным судом Киева к пяти годам лишения свободы был осужден мошенник. Мужчина, прикрываясь продажей дачных домиков в Финляндии, обманул украинцев на 649 тыс. евро.
Напомним, злоумышленник, представляясь представителем иностранной фирмы, предлагал украинским гражданам приобрести земельный участок на территории республики Финляндия в городе Раутаваара для дальнейшего строительства дачных домов. На такое предложение согласилось пять граждан, которые передали на строительство 649 тыс. евро. Однако эти средства мужчина потратил не на стройку, а на организацию собственного бизнеса за рубежом. Кроме того, в результате неправомерных действий обвиняемого, на потерпевших за невыполнение обязанности по строительству государственными органами Финляндии были наложены штрафные санкции.
Действия злоумышленника квалифицированы ч.4 ст.190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах).
По результатам судебного разбирательства судом первой инстанции мошенника приговорили к пяти годам лишения свободы с назначением испытательного срока в три года. Не соглашаясь с таким решением суда, местная прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке.
По результатам апелляционного рассмотрения приговор суда первой инстанции отменен и принят новый, которым злоумышленника приговорили к реальному наказанию в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
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