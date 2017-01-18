Мошенника, обманувшего украинцев на 649 тысяч евро, посадили на пять лет

Прокуратура добилась реального наказания мошеннику, который обманул украинцев на продаже дачных домиков в Финляндии.

Благодаря принципиальной позиции Киевской местной прокуратуры №9 Апелляционным судом Киева к пяти годам лишения свободы был осужден мошенник. Мужчина, прикрываясь продажей дачных домиков в Финляндии, обманул украинцев на 649 тыс. евро.

Напомним, злоумышленник, представляясь представителем иностранной фирмы, предлагал украинским гражданам приобрести земельный участок на территории республики Финляндия в городе Раутаваара для дальнейшего строительства дачных домов. На такое предложение согласилось пять граждан, которые передали на строительство 649 тыс. евро. Однако эти средства мужчина потратил не на стройку, а на организацию собственного бизнеса за рубежом. Кроме того, в результате неправомерных действий обвиняемого, на потерпевших за невыполнение обязанности по строительству государственными органами Финляндии были наложены штрафные санкции.

Действия злоумышленника квалифицированы ч.4 ст.190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах).

По результатам судебного разбирательства судом первой инстанции мошенника приговорили к пяти годам лишения свободы с назначением испытательного срока в три года. Не соглашаясь с таким решением суда, местная прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке.

По результатам апелляционного рассмотрения приговор суда первой инстанции отменен и принят новый, которым злоумышленника приговорили к реальному наказанию в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.