На киевском заводе от взрыва газа погиб человек (фото)

В тушении огня были задействованы шесть единиц спецтехники и 30 пожарных

На территории столичного завода произошел пожар со взрывом газового баллона, что привело к гибели мужчины. ЧП произошло в пятницу в одноэтажном здании на ул. Магнитогорской, 1-е, где находится цех по производству европоддонов для укладки кирпича. Пожарных вызвали в 16:09. Им удалось потушить пламя в 17:11.

Во время тушения было найдено тело мужчины 1980 года рождения. Огнем повреждены внутренние стены помещения и личные вещи рабочих. В тушении огня были задействованы шесть единиц спецтехники и 30 пожарных.

Спасатели говорят, что причиной взрыва мог стать газовый баллон, который заполнили до отказа, а потом занесли в теплое помещение, где он нагрелся, и произошел взрыв. Но окончательные причины вы­­ясняет полиция.