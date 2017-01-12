На киевском заводе произошел взрыв и пожар, двое пострадавших (фото)

Сегодня в 13:44 в ГСЧС Киева поступило сообщение о ЧП на заводе на ул. Северо-Сырецкая, 3 в Подольском районе. В одном из цехов прогремел взрыв.

"Первые пожарно-спасательные подразделения, которые прибыли на место, установили: предварительно, произошел взрыв печи для выращивания микрокристаллов кремния, после которого возник пожар. Уже в 14:10 огонь на площади 10 кв. м локализировали, а в 14:17 пожар полностью ликвидировали. На месте работало 5 единиц техники и 24 человека личного состава", – сообщают в ГСЧС Киева.

Спасатели говорят, что во время происшествия пострадало два сотрудника завода, они получили ожоги. Пострадавших передали медикам скорой помощи. Обстоятельства и причины взрыва должно установить следствие.