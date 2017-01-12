Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
На киевском заводе произошел взрыв и пожар, двое пострадавших (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7877/5_main.1484231166.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/5_tn.1484231166.jpg Происшествия ЧП ликвидировали спасатели в течение получаса  

На киевском заводе произошел взрыв и пожар, двое пострадавших (фото)

Сегодня, 16:25

ЧП ликвидировали спасатели в течение получаса

 

Сегодня в 13:44 в ГСЧС Киева поступило сообщение о ЧП на заводе на ул. Северо-Сырецкая, 3 в Подольском районе. В одном из цехов прогремел взрыв.

"Первые пожарно-спасательные подразделения, которые прибыли на место, установили: предварительно, произошел взрыв печи для выращивания микрокристаллов кремния, после которого возник пожар. Уже в 14:10 огонь на площади 10 кв. м локализировали, а в 14:17 пожар полностью ликвидировали. На месте работало 5 единиц техники и 24 человека личного состава", – сообщают в ГСЧС Киева.

Спасатели говорят, что во время происшествия пострадало два сотрудника завода, они получили ожоги. Пострадавших передали медикам скорой помощи. Обстоятельства и причины взрыва должно установить следствие.
фото, пожар, взрыв, завод, спасатели, ожоги, ГСЧС
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Под Киевом спасатели потушили пожар в многоэтажке, часть жильцов эвакуировали

Сегодня, 16:13

Горела квартира женщины, собиравшей на улице мусор

Происшествия

Пожар начался на первом этаже. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В Киеве мужчина погиб из-за курения в квартире

Сегодня, 14:09

Тело жильца нашли в коридоре  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.