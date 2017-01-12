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На Кольцевой в Киеве легковушка разбилась о припаркованную фуру (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7875/29_main.1484213058.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/29_tn.1484213058.jpg Происшествия Пострадал пассажир, машина сильно повреждена  

На Кольцевой в Киеве легковушка разбилась о припаркованную фуру (фото)

Сегодня, 11:23

Пострадал пассажир, машина сильно повреждена

 

В Святошинском районе Киева произошла серьезная авария.

Как рассказывают очевидцы, вчера около 10 вечера водитель на фуре МАN двигался по Кольцевой в сторону пр. Победы (направлялся пустой на загрузку в Житомирскую область). Недалеко от перекрестка с ул. Тулузы он остановился, припарковал фуру у самой обочины, а сам ушел в магазин. Пока водитель отсутствовал, в прицеп фуры врезалась "Шевроле", которая также двигалась в сторону "Академгородка".

В результате столкновения легковушка была очень сильно повреждена. В ДТП пострадал и пассажир "Шевроле". А вот водитель-киевлянин на месте объяснял, что его на дороге подрезал другой участник движения, от чего он потерял управление.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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