На Кольцевой в Киеве легковушка разбилась о припаркованную фуру (фото)

В Святошинском районе Киева произошла серьезная авария.

Как рассказывают очевидцы, вчера около 10 вечера водитель на фуре МАN двигался по Кольцевой в сторону пр. Победы (направлялся пустой на загрузку в Житомирскую область). Недалеко от перекрестка с ул. Тулузы он остановился, припарковал фуру у самой обочины, а сам ушел в магазин. Пока водитель отсутствовал, в прицеп фуры врезалась "Шевроле", которая также двигалась в сторону "Академгородка".

В результате столкновения легковушка была очень сильно повреждена. В ДТП пострадал и пассажир "Шевроле". А вот водитель-киевлянин на месте объяснял, что его на дороге подрезал другой участник движения, от чего он потерял управление.