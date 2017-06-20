На Крещатике горит старинный дом: центр города заволокло дымом

Сегодня, 17:57

Столб черного дыма заметен во многих уголках города

  • Фото: Facebook
  • Фото: Facebook
  • Фото: Facebook
  • Фото: Facebook
  • Фото: ГСЧС Киева
  • Фото: ГСЧС Киева
  • Фото: ГСЧС Киева
  • Фото: ГСЧС Киева
  • Фото: ГСЧС Киева
  • Фото: "Сегодня"
  • Фото: "Сегодня"
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: ГСЧС Киева
Фото: ГСЧС Киева
Фото: ГСЧС Киева
Фото: ГСЧС Киева
Фото: ГСЧС Киева
Фото: "Сегодня"
Фото: "Сегодня"

В Киеве на Крещатике горит здание, в котором когда-то находился Центральный гастроном. Центр города в районе Бессарабской площади заволокло дымом. Черная дымка от масштабного пожара заметна даже в районе КПИ.

Здание на Крещатике 40/1, расположенное на углу с улицей Богдана Хмельницкого является дореволюционным. Тушение пожара продолжается. Для тушения привлечено 15 единиц техники и 75. Тушение усложнено тем, что на здании размещен баннер с изображением флага Украины, он уже тоже горит.

Как рассказали "Сегодня" в ГУ по чрезвычайным ситуациям КГГА, площадь пожара составила более 1000 квадратных метров, пострадавших нет. Тушение продолжается.
горит, здание, центральный гастроном, тушение, в Киеве
Авторы:

Александр Марущак, Людмила Князьская-Ханова, Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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