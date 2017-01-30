На Крещатике средь бела дня девушка украла у мужчины кошелек

В Киеве на Крещатике полиция на "горячем" задержала воровку. 20-летняя жительница Закарпатской области "на ходу" похитила у мужчины кошелек.

В Шевченковское управление полиции обратился 30-летний житель столицы с сообщением о том, что на центральной улице Киева неизвестная девушка похитила у него кошелек с 400 гривнами, банковскими карточками и документами.

Работники оперативно-поискового отдела уголовного розыска срочно отреагировали на сообщение – и через несколько минут прибыли на место. Пострадавший рассказал: когда он спускался в подземный переход возле Центрального универмага, сумка была на плече. По ступенькам мимо него прошли четыре девушки. Мужчина заподозрил неладное, посмотрел на сумку и обнаружил отсутствие кошелька.

Полицейские "по горячим следам" задержали девушек неподалеку от места совершения преступления. У одной из них – 20-летней жительницы Закарпатской области, изъяли вещественные доказательства: похищеннный кошелек с деньгами и документами потерпевшего.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что жительница Закарпатья ранее попадала в поле зрения правоохранителей за совершение кражи и бродяжничество.

Напомним, в Киеве на Подоле участковый офицер полиции задержал иностранца за кражу из магазина. В дежурную часть позвонил работник охраны супермаркета и рассказал о мужчине, который подозрительно себя вел в магазине. Когда на место происшествия прибыл участковый офицер полиции, в кармане 36-летнего мужчины-иностранца обнаружили похищенный товар: две банки красной икры.