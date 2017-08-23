На месте массового сноса МАФов в Киеве перекрыли проезд

Сегодня, 09:33

В Политехническом переулке дежурят патрульные

 


Политехнический переулок перекрыт. Фото: Ольга Мулько

Политехнический переулок перекрыт. Фото: Ольга Мулько

Политехнический переулок перекрыт. Фото: Ольга Мулько

Политехнический переулок перекрыт. Фото: Ольга Мулько

Политехнический переулок перекрыт. Фото: Ольга Мулько

Политехнический переулок перекрыт. Фото: Ольга Мулько

Политехнический переулок перекрыт. Фото: Ольга Мулько

В Киеве в Политехническом переулке, где вчера массово снесли киоски, сейчас перекрыто движение. Коммунальщики уже вторые сутки разбирают завалы, образовавшиеся из остатков конструкций МАФов. Возле станции метро "Политехнический институт" и на повороте на улицу Политехническую стоят патрульные автомобили, которые не пропускают транспорт.

Пешеходы по прежнему не могут пройти по тротуару из-за груд мусора и вынуждены идти по проезжей части, но теперь там нет машин, как вчера.

Напомним, вчера возле станции метро "Политехнический институт" в Киеве был проведен демонтаж шести незаконно размещенных временных сооружений, а также торгового ряда, в который были смонтированы несколько киосков, общей площадью около 200 квадратных метров.
фото, кпи, перекрыто, киоски, коммунальщики, патрульные
Автор:

Ольга Мулько

Источник:

"Сегодня"

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