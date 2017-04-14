На Пасху порядок в Киеве будут охранять полторы тысячи полицейских

Сегодня, 16:32

На остановках транспорта и в метро за правопорядком дополнительно будут следить кинологи с собаками и взрывотехники

 


1500 столичных полицейских будут заботиться о безопасности киевлян и гостей города на Пасху.

Как отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время праздников, столичная полиция усилит наряды возле храмов и церквей: "В течение двух дней богослужения будут проходить в 136 культовых сооружениях. Поэтому для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан возле религиозных заведений будут нести службу 1500 правоохранителей, в том числе 200 военнослужащих Национальной гвардии Украины".

Кроме праздничных богослужений, в эти дни в Киеве будут проходить общегородские торжественные мероприятия. Поэтому во время празднования будет усилено патрулирование нарядов полиции в центральной части города, а также в местах проведения массовых мероприятий. А на остановках общественного транспорта и в метрополитене дополнительно за правопорядком будут следить кинологи со служебными собаками и взрывотехники.

"Ночью 13 апреля мы получили сообщение о заложенной взрывчатке в одном из соборов. Мы провели проверку – и опасных предметов не обнаружили. Поэтому, несмотря на такие тревожные сообщения, мы должны учесть все, потому к работе привлечены взрывотехники и кинологи", – пояснил Андрей Крищенко.

Также с целью обеспечения правопорядка в воскресенье будет перекрыто движение в центральной части города: с 8:00 до 22:00 будет перекрыт Майдан Незалежности. Кроме того, на Софийской и Михайловской площадях, где обустроены праздничные локации, движение транспорта также может быть затруднено. Поэтому полиция обращается к водителям с просьбой выбрать другие маршруты следования или воспользоваться общественным транспортом.

В полиции попросили с пониманием относиться к возможным проверкам личных вещей и документов.

Кроме того, полиция призывает граждан воспользоваться некоторыми практическими советами. В первую очередь, заботиться о сохранении своих вещей, ведь в местах массового пребывания граждан активизируются карманники. Особенно обращать внимание на подозрительных лиц и оставленные без присмотра сумки, пакеты или коробки и не паниковать в случае сообщения о заминировании или иной опасности. При возникновении нестандартной ситуации обязательно выполнять указания правоохранителей и помогать им в выполнении своих обязанностей.
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"Сегодня"

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