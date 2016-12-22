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На Троещине водитель вылетел с дороги в кольцо на ларьки (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/47_main.1482441185.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/47_tn.1482441185.jpg Происшествия Мужчина пытался скрыться с места аварии

На Троещине водитель вылетел с дороги в кольцо на ларьки (фото)

Вчера, 23:12

Мужчина пытался скрыться с места аварии

фото: Влад Антонов

Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, ДТП произошло в среду вечером на Троещине на пересечении Маяковского и Драйзера.

Водитель Мерседеса вылетел с дороги в кольцо, пролетел около 25 метров и приземлился на МАФ.  

Мужчина пытался скрыться. Был задержан свидетелями и патрульными. От драгера отказывается. Отрицает что был за рулем.

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Мужчина получио ссадины, ушибы и ЗЧМТ. Тяжелых травм нет.
ДТП, водитель, дороги, мужчина, ларьки, маяковского, кольцо
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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