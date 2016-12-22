На Троещине водитель вылетел с дороги в кольцо на ларьки (фото)

Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, ДТП произошло в среду вечером на Троещине на пересечении Маяковского и Драйзера.

Водитель Мерседеса вылетел с дороги в кольцо, пролетел около 25 метров и приземлился на МАФ.

Мужчина пытался скрыться. Был задержан свидетелями и патрульными. От драгера отказывается. Отрицает что был за рулем.

Мужчина получио ссадины, ушибы и ЗЧМТ. Тяжелых травм нет.