Напавшим на киевскую выставку хулиганам грозит до четырех лет тюрьмы

В Киеве разыскивают злоумышленников, которые ворвались в выставочный зал, испортили экспонаты и расписали краской стены в помещении "Центра визуальной культуры".

Напомним, вчера около 18:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что на выставочный зал, расположенный по улице Глыбочицкой, напали неизвестные молодые люди.

По указанному адресу срочно прибыли патрульные наряды и следственно-оперативная группа территориального управления. К правоохранителям обратился председатель общественной организации "Центра визуальной культуры. По его словам, в зал зашло около 15 человек с прикрытыми лицами. Один из них сразу же начал держать охранника. А тем временем нападающие повредили имущество центра, на стенах краской нанесли надписи, а также разорвали работы масштабной графики – выставочные экспонаты художника.

После этого злоумышленники скрылись с места происшествия, а сотрудники центра немедленно вызвали полицию.

Информацию о происшествии зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения предусмотрено до четырех лет лишения свободы.