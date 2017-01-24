Наушники-убийцы: модные гаджеты все чаще становятся причиной смерти (видео)

В Киеве молодой парень попал под поезд, потому что ничего не слышал из-за громкой музыки. И это уже вторая похожа смерть с начала года. За год их количество идет на десятки.

От музыки не отказывается, но слушает ее теперь в половину громкости киевлянка Елена. Жизнь, говорит, научила. Потому что через наушники, когда-то едва не лишилась ноги

"Лет семь назад, у меня громкость была где-то 90%, шла во дворе, и водитель не справился с управлением", – рассказывает Елена.

Константин знает о наушниках все. Говорит, сейчас больше всего раскупают вакуумные.

Алексей как раз пришел за такими. Объясняет: нужны для работы.

"Если в помещении сидеть, где мне ничего не грозит, прекрасно. Они блокируют внешний звук даже на малой громкости", – отметил Алексей.

Однако безопасные для городских прогулок оказались те, что в народе зовутся вкладыши. Простые и дешевые. Потому что плохо прилегают к уху, но могут спасти жизнь.

В них меньше звукоизоляция, поэтому они не так распространенные. Сейчас мало таких вариантов.

А еще – специалисты напоминают – безопасная для человека громкость – 40 децибелов. При 60 вы уже не услышите автомобиль, который будет ехать от вас на расстоянии метра, а при 90 – поезда.

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