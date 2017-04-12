Ночной взрыв в центре Киева: все подробности

В центре Киева вчера около полуночи по ул. Владимирской, 4 (недалеко от главка киевской полиции) произошел мощный взрыв: неизвестные бросили ручную гранату. Рвануло возле жилого дома, на первом этаже которого находится ресторан на ремонте.

В результате взрыва пострадал фасад жилого дома, а на первом этаже в окнах вынесло стекла. Осколками поврежден багажник авто Peugeot (было припарковано неподалеку). К счастью, никто не пострадал.

"Я живу в 10 минутах ходьбы от этого дома, но взрыв был такой силы, что в автомобилях в нашем дворе сработала сигнализация", — рассказала киевлянка Марина Власова.

К слову, дом №4 (построен в начале XIX века) является памятником архитектуры и имеет историческую ценность — в нем родился писатель Виктор Некрасов и проживал поэт и композитор Марк Варшавский. "По предварительным данным, взорвалась ручная граната, брошенная неизвестным лицом", — сообщили "Сегодня" в ГУ по вопросам ЧС КГГА.

На место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. Обследовав территорию, полицейские обнаружили деформированные фрагменты взрывного устройства. Их отправили на экспертизу. "Мы отправили соответствующие запросы на изъятие записей с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом происшествия. Сейчас проводятся розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения, открыто уголовное производство предварительно по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", что карается 10 годами тюрьмы", — рассказали в столичной полиции.

Это не первый подобный случай, произошедший в столице с начала этого года. В начале января в Днепровском районе, по улице Шептицкого (бывшая Луначарского), в подъезде многоэтажки взорвалась ручная граната РГД-5, подложенная в почтовый ящик. От взрыва незначительные травмы получил Евгений Святогор — брат Алексея Святогора, известного догхантера. Мужчина просто решил забрать почту из ящика.

В начале марта в Святошино полицейские изьяли у одного из жителей многоэтажки гранату РГД-5 и запал к ней. Как он признался полицейским, гранату приобрел для себя, но зачем хранил, объяснить не смог.

Неоднократно поступали в полицию Киева и области сообщения о взрывоопасных находках прямо на улице. На Печерске в мусорном баке женщина обнаружила самодельную взрывчатку, а на остановке транспорта в пгт Коцюбинское местный житель нашел сумку с боеприпасами — гранатой и патронами.