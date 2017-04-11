Ночной взрыв в Киеве: подробности происшествия

Вчера, 10:04

Повреждены части фасада здания и припаркованные рядом машины, люди не пострадали


Сегодня около полуночи в центре Киева прогремел мощный взрыв. Взрывной волной повреждены части фасада и окна, повреждения получили припаркованные рядом машины. Никто из прохожих не пострадал.

Как сообщили "Сегодня" в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА, взрыв произошел рядом со зданием по улице Владимирской, 4. "По предварительным данным взорвалась ручная граната, брошенная неизвестным лицом, полиция проводит расследования. От взрыва выбиты стекла в здании и осколками повреждены несколько машины припаркованных у дома. В здании, строится ресторан", – сообщил "Сегодня" начальник управления Роман Ткачук.

В полиции добавляют, что в результате взрыва повреждения получили фасады двух зданий. Остатки взрывного устройства отправили на экспертизу. Полицейские ищут и изучают видео с камер наблюдения в этом квартале, которые могли зафиксировать метателей гранаты.

К слову, взрыв произошел недалеко от здания, в котором находится главное управление киевской полиции. Начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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