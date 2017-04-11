Ночной взрыв в Киеве: полиция обнаружила фрагменты бомбы

Злоумышленникам, причастным к взрыву, грозит до 10 лет тюрьмы

При обследовании территории в районе взрыва на Владимирской, произошедшего сегодня ночью, правоохранители обнаружили деформированные фрагменты взрывного устройства, которые отправили для проведения экспертизы, сообщает ГУ НП Киева.

Напомним, взрывное устройство сработало у офисного помещения. В результате повреждены окна и фасады двух зданий, а также припаркованный рядом автомобиль. Инцидент произошел около полуночи. Пострадавших в результате инцидента нет.

Работники полиции отработали территорию с целью выявления камер видеонаблюдения, а затем подготовили запросы на получение их записей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.

Сведения о событии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.