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Ночью в Киеве горел склад на проспекте Бандеры http://www.segodnya.ua/img/article/7912/19_main.1485255438.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/19_tn.1485255438.jpg Происшествия Пламя тушили 32 человека, жертв и пострадавших нет  

Ночью в Киеве горел склад на проспекте Бандеры

Сегодня, 12:56

Пламя тушили 32 человека, жертв и пострадавших нет

 

Пожар потушили к утру. Фото: facebook.com/MNSKyiv
Пожар потушили к утру. Фото: facebook.com/MNSKyiv

Ночью в Киеве произошел пожар в складском помещении.

24 января в 4:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на складе по проспекту Бандеры в Оболонском районе столицы.

Оказалось, что возгорание произошло в отдельно стоящем железобетонном двухэтажном складском помещении на площади 200 кв. м.

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Фото: facebook.com/MNSKyiv

В 05:05 возгорание было локализовано и предупреждено дальнейшее распространение пламени, а в 5:47 ликвидировано. В результате возгорания повреждены 3 автокара, шкафы для переодевания сотрудников, стеллажи с запасными деталями к технике и стеллажи с авторезиной, закопчены стены и потолок помещения.

На месте пожара работало шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 32 человека личного состава.

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, ночью в Киеве на проспекте Бажана, 1 загорелся остановочный комплекс. Оказалось, что пожар начался в одноэтажном отдельно стоящем помещении остановочного комплекса, в металлическом киоске, а затем перекинулся на смежное помещение.
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