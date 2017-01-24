Ночью в Киеве горел склад на проспекте Бандеры

Ночью в Киеве произошел пожар в складском помещении.

24 января в 4:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на складе по проспекту Бандеры в Оболонском районе столицы.

Оказалось, что возгорание произошло в отдельно стоящем железобетонном двухэтажном складском помещении на площади 200 кв. м.

Фото: facebook.com/MNSKyiv

В 05:05 возгорание было локализовано и предупреждено дальнейшее распространение пламени, а в 5:47 ликвидировано. В результате возгорания повреждены 3 автокара, шкафы для переодевания сотрудников, стеллажи с запасными деталями к технике и стеллажи с авторезиной, закопчены стены и потолок помещения.

На месте пожара работало шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 32 человека личного состава.

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, ночью в Киеве на проспекте Бажана, 1 загорелся остановочный комплекс. Оказалось, что пожар начался в одноэтажном отдельно стоящем помещении остановочного комплекса, в металлическом киоске, а затем перекинулся на смежное помещение.