Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Ночью в Киеве патрульные задержали полуголого хулигана http://www.segodnya.ua/img/article/7836/34_main.1482851922.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/34_tn.1482851922.jpg Происшествия Еще один мужчина бросался под колеса авто  

Ночью в Киеве патрульные задержали полуголого хулигана

Вчера, 17:17

Еще один мужчина бросался под колеса авто

 

Патрульные задержали нескольких хулиганов
Патрульные задержали нескольких хулиганов. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В течение ночи киевские патрульные задержали нескольких хулиганов. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Одного из нарушителей инспекторы задержали 26 декабря около 23 часов неподалеку от станции метро Демеевская. По словам заявителей, мужчина с оголенным торсом разбил стекло в подъезде одного из домов на Голосеевском проспекте, затем ударил консьержа, попробовал проникнуть в несколько квартир и сбежал в неизвестном направлении.

Задержанный вел себя абсолютно неадекватно. Инспекторы осмотрели прилегающую территорию и обнаружили сумку, которая могла принадлежать задержанному — в ней лежали 6 пакетов с неизвестным растительным веществом.

hh_02

Фото: patrol.police.gov.ua

Еще один вызов поступил патрульным о неизвестном, который разбил несколько автомобилей на улицах Семьи Сосниных и на проспекте Академика Королева. Инспекторы заметили описанного мужчину, когда тот бегал по проезжей части и бросался под колеса автомобилей. Его немедленно задержали. У 36-летнего задержанного были признаки сильного алкогольного опьянения, однако от проверки он отказался.

Обоих задержанных доставили в отделения полиции, теперь выяснять обстоятельства событий будут следователи.

Всего на протяжении этой ночной смены столичным патрульным поступили 30 вызовов о хулиганстве.
хулиган, мужчина, хулиганы, хулиганство, задержанный, сбежал, инспекторы, разбил, патрульные
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Снесенный рынок. Фото: facebook.com

Прокуратура расследует драку и снос рынка в Киеве

Вчера, 09:59

Драка произошла между предпринимателями и группой парней спортивной внешности  

Происшествия и криминал

В массовой драке со стрельбой пострадали 11 человек, фото From-ua.com

Потасовка во время застолья: в массовой драке со стрельбой пострадали 11 человек

26 Декабря, 20:47

Правоохранители проводят досудебное расследование

Происшествия

В Киеве 30 мужчин разгромили офис и побили охрану

22 Декабря, 11:02

Всех участников происшествия доставили в районное управление полиции  

Происшествия

Мужчина вел себя неадекватно. Фото: patrol.police.gov.ua

В Киеве мужчина с ножом напал на прохожих с ребенком

21 Декабря, 16:39

По словам 60-летнего нападавшего, он состоит на учете у психиатра  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.