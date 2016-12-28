Ночью в Киеве патрульные задержали полуголого хулигана

Еще один мужчина бросался под колеса авто

В течение ночи киевские патрульные задержали нескольких хулиганов. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Одного из нарушителей инспекторы задержали 26 декабря около 23 часов неподалеку от станции метро Демеевская. По словам заявителей, мужчина с оголенным торсом разбил стекло в подъезде одного из домов на Голосеевском проспекте, затем ударил консьержа, попробовал проникнуть в несколько квартир и сбежал в неизвестном направлении.

Задержанный вел себя абсолютно неадекватно. Инспекторы осмотрели прилегающую территорию и обнаружили сумку, которая могла принадлежать задержанному — в ней лежали 6 пакетов с неизвестным растительным веществом.

Фото: patrol.police.gov.ua

Еще один вызов поступил патрульным о неизвестном, который разбил несколько автомобилей на улицах Семьи Сосниных и на проспекте Академика Королева. Инспекторы заметили описанного мужчину, когда тот бегал по проезжей части и бросался под колеса автомобилей. Его немедленно задержали. У 36-летнего задержанного были признаки сильного алкогольного опьянения, однако от проверки он отказался.

Обоих задержанных доставили в отделения полиции, теперь выяснять обстоятельства событий будут следователи.

Всего на протяжении этой ночной смены столичным патрульным поступили 30 вызовов о хулиганстве.