Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Новый снос киосков на КПИ: владельцы МАФов разбили авто главному по демонтажу (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7818/89_main.1482394585.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/89_tn.1482394585.jpg Происшествия Ларьки сносили ночью  

Новый снос киосков на КПИ: владельцы МАФов разбили авто главному по демонтажу (фото)

Сегодня, 10:15

Ларьки сносили ночью

 

Ночью в Киеве возле станции метро "Политехнический институт" происходил очередной снос МАФов.

Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, на месте присутствовало около 150 полицейских и парни спортивной наружности (так называемые "титушки").

Командиру ликвидаторов МАФовики разбили авто.

Напомним, в начале декабря возле станции метро "Политехнический институт" коммунальщики разгромили более 20 киосков. Позже на их месте появились новые конструкции.
фото, снос, кпи, демонтаж, киоски
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди

В Киеве продолжают сносить МАФы. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Борьба или беззаконие: снос МАФов в Киеве вызвал скандал

16 Декабря, 18:23

Уничтожение киосков происходит по ночам людьми в балаклавах, а их обломки никто не убирает

Общество

Разгромленные МАФы в Киеве. Фото: скриншот

Береза о сносе МАФов в Киеве: "Это правовой беспредел"

16 Декабря, 15:06

Нардеп считает, что это не борьба с киосками в столице, а уничтожение предпринимателей

Происшествия

Киоски на проспекте Бандеры

В Киеве на Петровке сносят киоски

7 Декабря, 11:21

В мэрии говорят, что это плановый демонтаж  

Происшествия

Ночной демонтаж у КПИ: под покровом ночи снесли два десятка киосков

4 Декабря, 20:29

Демонтированные киоски были незаконными и с 2008 года не заплатили в горбюджет ни копейки, говорит советник мэра Дмитрий Белоцерковец

Бизнес

В Киеве массово убирают незаконные кофемобили

22 Ноября, 18:24

Завтра этот процесс продолжится  

Коммуналка

Демонтаж продолжается. Фото: Владимир Прокопив

В Киеве продолжают сносить пристройку на Доме профсоюзов: как выглядит место демонтажа

30 Ноября, 14:46

Лишние этажи планируют убрать до конца года

Происшествия

Новые МАФы. Фото: Александр Соколенко

На Соломенке на месте демонтированных МАФов появились новые

14 Августа, 08:37

МАФы устанавливают уже в четвертый раз

Бизнес

Снос МАФа. Фото: facebook.com/sergey.ristenko

В Киеве на станции метро "Льва Толстого" сносят незаконный МАФ

27 Октября, 19:04

Этот киоск-"аксакал" дольше всех продержался в подземке  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.