Новый снос киосков на КПИ: владельцы МАФов разбили авто главному по демонтажу (фото)

Ночью в Киеве возле станции метро "Политехнический институт" происходил очередной снос МАФов.

Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, на месте присутствовало около 150 полицейских и парни спортивной наружности (так называемые "титушки").

Командиру ликвидаторов МАФовики разбили авто.

Напомним, в начале декабря возле станции метро "Политехнический институт" коммунальщики разгромили более 20 киосков. Позже на их месте появились новые конструкции.