Обрушение дома в Киеве: нашли подозреваемого в деле о громком ЧП в центре столицы

Спустя год в расследовании дела о масштабном обрушении старинного дома-памятника архитектуры на ул. Богдана Хмельницкого, 12, наконец-то появились первые результаты. Ответить за ЧП, в результате которого два человека погибли, может прораб стройки.

Напомним, 25 февраля прошлого года весь Киев потрясло жуткое происшествие: во время ремонтных работ в отселенном аварийном доме обвалились внутренние перекрытия с четвертого по первый этажи. Под завалами погибли двое — 22-летний строитель из Закарпатья и 20-летний частный предприниматель, который планировал открыть в этом доме ресторан. Живыми удалось достать из-под конструкций шесть человек. Досудебное расследование еще продолжается, но столичная прокуратура сообщает о подозреваемом. Это 50-летний прораб, давший указание сносить перекрытия в аварийном доме, что и привело к его обрушению.

Февраль-2016. Под завалами в доме погибли два человека.Фото: ГСЧС Киева

СЕГОДНЯ В СУДЕ. "Досудебным расследованием установлено, что прораб давал указания рабочим демонтировать межкомнатные перегородки в доме — памятнике архитектуры при отсутствии проектно-сметной и разрешительной документации. Вывод судебно-строительной технической экспертизы говорит о том, что причиной обрушения межэтажных перекрытий и других конструкций стала совокупность неблагоприятных факторов, в том числе демонтаж перегородок", — рассказали в прокуратуре Киева.

Прорабу сообщили о подозрении по двум статьям: "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства, повлекшее гибель людей" (до 12 лет лишения свободы) и "Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия" (до пять лет тюрьмы). "В Голосеевский районный суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Заседание состоится сегодня", — поясняют правоохранители.

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. Что же касается аварийного дома, то после произошедшего он так и остается в полуразрушенном состоянии. Сейчас подойти вплотную к месту обвала невозможно — вход во внутренний дворик со стороны ул. Б. Хмельницкого закрыт металлическими воротами, а с тыльной стороны огорожен зеленым деревянным строительным забором. Ограждение немного покосилось, и его подперли деревянными палками, чтобы на территорию не проникли посторонние. Издалека можно заметить выбитые в доме окна и огромные строительные мешки, сложенные горой у стены. "Не слышала, чтобы после обвала проводили какие-то работы. Когда в прошлом году они делали ремонт, то целыми днями стоял грохот. Когда произошло обрушение, то казалось, что где-то бомбу взорвали. А сейчас тихо, и так уже год", — рассказала нам продавец в магазине зоотоваров по соседству.

Фото: Григорий Салай

Подтвердили это и в местном салоне красоты: "Никто никаких работ не проводит. Мы не видели ни стройтехники, ни рабочих". А по словам жителей, ходят разговоры о проведении противоаварийных работ по замене перекрытий и реставрации здания. "Работы начнутся, как только будет получен позитивный вывод экспертизы и разрешение. Дом нуждается в реставрации, и реставрационное задание было получено еще до обвала. После нее дом останется в тех же объемах и той же этажности", — рассказали жильцы.