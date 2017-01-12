Один из торнадовцев отрезал себе ухо: из-за чего арестанты устроили бунт и утих ли конфликт (видео)

Переполох в Лукьяновском СИЗО. Накануне экс-боец роты "Торнадо" отрезал себе ухо. Так он протестовал. Но вот против чего – версии различаются. По одной – его возмутило затягивание следствия.

По другой – администрация изолятора создала невыносимые условия содержания. Еще в соцсетях пишут о бунте заключенных и захвате оружейной комнаты СИЗО. Бойцы вернулись в СИЗО с очередного судебного заседания. Их подозревают в пытках, изнасилованиях и убийствах в зоне боевых действий.

"Сидим на боксах, ждем распределения по камерам. И тут узнаем, что пока нас не было в СИЗО, администрация отшмонала спортоборудование и повесила на окна, где сидят торнадовцы бояны, чтобы солнечные лучи не проникали в камеры. Этот майор говорит об этой новости с улыбкой и весельем. И вот Ахиллес подносит к своему уху заточку и режет свою плоть. Кровь, крик майора", – написал в Фейсбуке Руслан Онищенко – бывший командир роты "Торнадо".

"Его спровоцировало что, когда он уже на взводе был, ему говорит этот майор: где ты там был, где ты там воевал, там сейчас тебя зацепит немного пуля, ты даже боли терпеть не можешь. И его это накрыло, извините за выражение", – добавил Владимир Якимов, адвокат подозреваемых экс-бойцов роты "Торнадо".

В Пенитенциарной службе отрицают конфликт торнадовцев с администрацией СИЗО. Говорят – это было недовольство судебным процессом. Ни захвата оружейной, ни бунта тоже не было.

"Отвезли сотрудники Лукьяновского СИЗО в больницу, ему была проведена операция, пришито ухо, он был возвращен в Лукьяновское СИЗО, был помещен в камеру, где он прибывает, и уже к концу дня инцидент был исчерпан", – объяснил Денис Чернышов, заместитель министра юстиции Украины.

Инцидент был исчерпан, но некоторые вопросы остались. Например, откуда у торнадовца Глебова взялась заточка? В Пенитенциарной службе говорят – бойцов перед выездом в суд досматривали – заточки не было, а за пределами изолятора за подсудимых несут ответственность представители Нацгвардии.

Адвокат торнадовцев отрицает наличие острого предмета. Говорит – был кусок жести, отломанный от стола. Все данные проверит прокуратура.

А еще в МВД есть своя версия случившегося после суда.

"Фактически дал признательные показания и показания, которые ухудшили показания других подозреваемых по этому делу. При чем дал он по всему – поскольку не сориентировался и дал их не столько по собственному желанию сколько из за грамотного допроса прокурорами. В результате другие подсудимые начали его избивать прямо в зале суда. И он затем, может быть, из чувства вины, как японский якудза…попытался продемонстрировать свою позицию, что попытался и отрезал часть уха", – сказал Антон Геращенко – советник министра внутренних дел Украины.

Заседания по делу торнадовцев пока нет, они проходят в закрытом режиме. О деяниях обвиняемых потерпевшие не могут свидетельствовать прилюдно. В суде экс-бойцы постоянно нарушают порядок: то они обливали прокуроров мочой, угрожали им и нецензурно выражались.

За вчерашний инцидент против торнадовца Глебова открыли уголовное производство – за неподчинение приказу работников СИЗО.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".