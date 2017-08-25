Памятник воинам АТО в Киеве пытались взорвать

Памятник воинам АТО в Киеве пострадал второй раз за сутки

Памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве в четверг утром облили краской, а вечером пытались взорвать.

Об этом сообщил нардеп, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец, передает "Украинская правда".

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По его словам, после 22 часов в сторону памятника с дороги бросили самодельное взрывное устройство. Памятник не пострадал. Возле него осталась яма диаметром 50 см, глубиной 10 см.

Напомним, постамент установили 15 августа, в память о бойцах ВСУ, которые погибли в ходе антитеррористической операции на Донбассе.

Ранее в Бабьем Яру облили краской памятник Елене Телиге.