Печерский суд арестовал военного, который перевозил в метро арсенал боеприпасов

Мужчину арестовали с возможностью выйти под залог в 480 тысяч гривен

В Киеве Печерский суд взял под стражу 29-летнего военнослужащего-контрактника, который в киевской подземке на станции "Житомирская" перевозил большое количество патронов и взрывчатых веществ, сообщили в военной прокуратуре.

Мужчину взяли под арест с возможностью внесения залога в размере 480 тысяч гривен.

Напомним, правоохранители обнаружили у военного 391 патронов калибра 7,62 мм, 54 тротиловых шашки общим весом 12 кг, 1 запал к тротиловых шашек, граната РГД-5 и 81 детонатор.

Военнослужащему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 410 УК Украины (присвоение военнослужащим боевых припасов, взрывчатых веществ, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением, совершенных в условиях особого периода).