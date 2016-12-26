Пепелище вместо сэконда: как выглядит место масштабного пожара на Лесном (фото)

Сэконд-хэнд на ул. Мурманской возле метро "Лесная", где вчера произошел серьезный пожар, выгорел полностью. Сегодня на месте ЧП продолжают работать спасатели и полиция.

Судя по повреждениям, разбирать конструкции будут еще не один день (напомним, по данным ГСЧС Киева, здесь выгорело 2 тыс. кв.м). Рядом со сгоревшим сэконд-хэндом сегодня уже продолжалась торговля.

Большинство продавцов уверены, что возгорание возникло в результате поджога. Но точную причину должны назвать правоохранители.