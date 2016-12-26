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Пепелище вместо сэконда: как выглядит место масштабного пожара на Лесном (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7832/13_main.1482758797.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/13_tn.1482758797.jpg Происшествия Обстоятельства ЧП в Киеве выясняют правоохранители

Пепелище вместо сэконда: как выглядит место масштабного пожара на Лесном (фото)

Сегодня, 15:24

Обстоятельства ЧП в Киеве выясняют правоохранители

фото: Александр Яремчук

Сэконд-хэнд на ул. Мурманской возле метро "Лесная", где вчера произошел серьезный пожар, выгорел полностью. Сегодня на месте ЧП продолжают работать спасатели и полиция.

Судя по повреждениям, разбирать конструкции будут еще не один день (напомним, по данным ГСЧС Киева, здесь выгорело 2 тыс. кв.м). Рядом со сгоревшим сэконд-хэндом сегодня уже продолжалась торговля.

Большинство продавцов уверены, что возгорание возникло в результате поджога. Но точную причину должны назвать правоохранители.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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