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Перестрелка полицейских в Княжичах: по результатам проверки уволили семь руководителей http://www.segodnya.ua/img/article/7895/55_main.1484759693.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/55_tn.1484759693.jpg Происшествия В отношении еще девяти полицейских применены дисциплинарные взыскания

Перестрелка полицейских в Княжичах: по результатам проверки уволили семь руководителей

Сегодня, 19:12

В отношении еще девяти полицейских применены дисциплинарные взыскания

Пеерестрелка между правоохранителями унесла шесть жизней
Пеерестрелка между правоохранителями унесла шесть жизней

Прокуратура завершила служебную проверку инцидента, произошедшего в Княжичах, когда в перестрелке между правоохранителями погибли шесть человек.
По ее результатам семь офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Нацполиции. В отношении еще девяти полицейских применены дисциплинарные взыскания, сообщили в МВД Украины.

Так, уволен руководитель уголовного розыска Киева, который непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции. Также уволены руководители оперативной службы столичного Главка полиции, которые не обеспечили должной коммуникации и обмена информацией между подразделениями, которые находились на месте происшествия. Кроме того, не оценив обстановку, указанные офицеры доложили руководству недостоверную информацию.

Также должностей лишились руководители Шевченковского управления полиции, которые неправильно проанализировали оперативную информацию, что привело к определению неверного объекта нападения.
Кроме того, уволен ответственный за управление полиции охраны, который, прибыв на место происшествия, несвоевременно сообщил о совершении преступления.

Вместе с другими с должности отстранен оперуполномоченный Департамента уголовного розыска Нацполиции, который несвоевременно доложил оперативную информацию руководству по подготовке к совершению преступления в Княжичах.
В отношении еще девяти полицейских, в действиях которых выявлены нарушения, применены другие дисциплинарные взыскания. В частности, глава Киевской полиции и начальник РУ полиции Киева предупреждены о неполном должностном соответствии.
Вывод служебного расследования направлены в Генеральную прокуратуру Украины, которая осуществляет досудебное расследование в криминальной производстве по факту трагедии. Согласно результатам следствия Генпрокуратура даст окончательную оценку действиям полицейских.

Напомним, 4 декабря под Киевом погибли пять сотрудников правоохранительных органов. Позже шестой правоохранитель умер в больнице. Инцидент произошел в Княжичах.

Сотрудники Уголовного розыска Киева получили информацию о готовящемся ограблении в Княжичах. Также на место выехала группа задержания уголовного розыска и спецподразделение КОРД. На одной из улиц поселка Княжичи в строящемся частном доме были размещены полицейские, задача которых была следить за обстановкой и подать команду на задержание бандитов.

В это время в соседних домах в автоматическом режиме сработала охранная сигнализация. На место прибыл наряд госслужбы охраны, который заметил и задержал двоих полицейских-разведчиков.

Позже стало известно, что прибывший наряд ГСО был расстрелян в собственном авто.
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Источник:

"Сегодня"

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