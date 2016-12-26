По киевскому метро пролетел квадрокоптер (видео)

В киевском метрополитене полетал квадрокоптер. Дрон пролетел под потолком станции "Вокзальная", а также над эскалаторами и в туннелях.

Напомним, в сентябре в подземке нашли забытую кем-то детскую игрушку-квадрокоптер. Ее хозяина так и не разыскали. Некоторые люди звонили и представлялись хозяевами гаджета, но, как рассказали нам в метро, они неправильно описывали найденную вещь, поэтому им ее не отдали. Квадрокоптер до сих пор хранится в бюро находок метрополитена.