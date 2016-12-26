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По киевскому метро пролетел квадрокоптер (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7830/65_main.1482742120.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/65_tn.1482742120.jpg Происшествия Гаджет снял станцию "Вокзальная"  

По киевскому метро пролетел квадрокоптер (видео)

Сегодня, 10:46

Гаджет снял станцию "Вокзальная"

 


Видео: NeedForFly

В киевском метрополитене полетал квадрокоптер. Дрон пролетел под потолком станции "Вокзальная", а также над эскалаторами и в туннелях.

Напомним, в сентябре в подземке нашли забытую кем-то детскую игрушку-квадрокоптер. Ее хозяина так и не разыскали. Некоторые люди звонили и представлялись хозяевами гаджета, но, как рассказали нам в метро, они неправильно описывали найденную вещь, поэтому им ее не отдали. Квадрокоптер до сих пор хранится в бюро находок метрополитена.
видео, метро, вокзальная, дрон, квадрокоптер
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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