"Почему сотни людей должны торчать в пробках?": реакция соцсетей на перекрытие въездов в Киев

Ситуация полностью контролировалась правоохранительными органами, но водители изрядно понервничали по дороге на работу

Сегодня утром в Бориспольском, Броварском, Житомирском, Одесском и Гостомельском направлении были частично заблокированы въезды в Киев.



Организаторы – активисты организации "Авто Евро Сила" заявили, что хотят привлечь внимание к затягиванию принятия законопроекта №5567 (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования с иностранными номерами). К слову, на сайте Верховной Рады обозначено, что проект закона отозван 20 января.

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Днем протестующие даже пошли к зданию Кабинета министров Украины и потребовали встречи с премьером Владимиром Гройсманом. Сайт "Сегодня.ua" собрал реакцию соцсетей.