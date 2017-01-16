Под Киевом 14-летняя девочка прыгнула с шестого этажа

Прибывшие на место происшествия медики уже ничем не смогли помочь

В городе Украинка Киевской области 14-летняя школьница покончила с собой, выбросившись с шестого этажа. Перед смертью девушка отправила родителям СМС-сообщение.

О трагическом случае пишет "Обозреватель" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

ЧП произошло в воскресенье, 15 января, на Днепровском проспекте. Прибывшие на место происшествия медики уже ничем не смогли помочь: девушка погибла.

Перед смертью подросток написала родителям СМС, в котором просила не винить себя в ее гибели. Сообщение заканчивалось словами: "Я в ваших сердцах, простите".

Обстоятельства, толкнувшие девушку на суицид, не известны.