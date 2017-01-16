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Под Киевом 14-летняя девочка прыгнула с шестого этажа http://www.segodnya.ua/img/article/7886/65_main.1484570613.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/65_tn.1484570613.jpg Происшествия Прибывшие на место происшествия медики уже ничем не смогли помочь

Под Киевом 14-летняя девочка прыгнула с шестого этажа

Сегодня, 14:42

Прибывшие на место происшествия медики уже ничем не смогли помочь

Врачи не смогли помочь девочке
Врачи не смогли помочь девочке. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

В городе Украинка Киевской области 14-летняя школьница покончила с собой, выбросившись с шестого этажа. Перед смертью девушка отправила родителям СМС-сообщение.

О трагическом случае пишет "Обозреватель" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

ЧП произошло в воскресенье, 15 января, на Днепровском проспекте. Прибывшие на место происшествия медики уже ничем не смогли помочь: девушка погибла.

Перед смертью подросток написала родителям СМС, в котором просила не винить себя в ее гибели. Сообщение заканчивалось словами: "Я в ваших сердцах, простите".

Обстоятельства, толкнувшие девушку на суицид, не известны.
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