Под Киевом 15-летнего подростка ударило током на электричке

Подростка-экстремала забрали в больницу с травмами

В Буче на железнодорожной станции "Стеклозаводская" 15-летний подросток взобрался на крышу электрички, где получил удар током, сообщает "Укрзалізниця".

Инцидент произошел на перегоне Буча – Немешаево 22 января в 13:10. Мальчика, травмированного током, с крыши электропоезда снимали железнодорожники.

К счастью, подросток остался жив. Сейчас им занимаются врачи.

В "Укрзалізниці" уточняют, что за прошедший год на железной дороге поражения электротоком получили 38 человек, из них 16 – с летальным исходом.

Между тем, в 2015 году удары током на железной дороге получили 48 человек, из них 18 случаев закончились смертью.