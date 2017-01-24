Под Киевом 15-летнего подростка ударило током на электричке

Сегодня, 16:23

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Юноша взобрался на электричку
Юноша взобрался на электричку. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В Буче на железнодорожной станции "Стеклозаводская" 15-летний подросток взобрался на крышу электрички, где получил удар током, сообщает "Укрзалізниця".

Инцидент произошел на перегоне Буча – Немешаево 22 января в 13:10. Мальчика, травмированного током, с крыши электропоезда снимали железнодорожники.

К счастью, подросток остался жив. Сейчас им занимаются врачи.

В "Укрзалізниці" уточняют, что за прошедший год на железной дороге поражения электротоком получили 38 человек, из них 16 – с летальным исходом.

Между тем, в 2015 году удары током на железной дороге получили 48 человек, из них 18 случаев закончились смертью.
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Источник:

"Сегодня"

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