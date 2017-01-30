Под Киевом 15-летнего зацепера ударило током на электричке

Подростка забрали в реанимацию с серьезными ожогами

Под Киевом вчера, 29 января, в 14.25, 15-летний подросток из столицы залез на вагон электропоезда, в результате чего получил сильный удар электрическим током, сообщает ГУ НП Киевсокй области.

Инцидент произошел на перегоне "Вишневое – Киев-Волынский", неподалеку от железнодорожной станции "Вишневое", на электричке, ехавшей по маршруту "Киев – Фастов".

Сейчас юный экстремал с 20% ожогами тела находится в реанимационном отделении Боярской центральной районной больницы.

В полиции уточняют, что подобные случаи в последнее время стали происходить все чаще и призывают родителей и педагогов объяснять подросткам об опасностях столь экстремального хобби.

Напомним, в Буче на железнодорожной станции "Стеклозаводская" 15-летний подросток взобрался на крышу электрички, где получил удар током, сообщает "Укрзалізниця".

Инцидент произошел на перегоне Буча – Немешаево 22 января в 13:10. Мальчика, травмированного током, с крыши электропоезда снимали железнодорожники.

К счастью, подросток остался жив. Сейчас им занимаются врачи.