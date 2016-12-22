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Под Киевом 15-летний мальчик распространял детскую порнографию http://www.segodnya.ua/img/article/7820/90_main.1482415362.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/90_tn.1482415362.jpg Происшествия Видео и снимки можно было посмотреть за деньги

Под Киевом 15-летний мальчик распространял детскую порнографию

Сегодня, 16:00

Видео и снимки можно было посмотреть за деньги

Мальчик распространял порнографию. Фото: kv.npu.gov.ua
Мальчик распространял порнографию. Фото: kv.npu.gov.ua

Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киевской области совместно с работниками Киево-Святошинской прокуратуры в одной из частных квартир Киево-Святошинского района обнаружили компьютерную технику, с помощью которой распространялась в интернете детская порнография.

По словам начальника управления Андрея Ткача, полицейские установили ІР-адрес, с которого в сеть поставлялся контент и место проживания пользователей. Подозреваемым оказался 15-летний подросток, житель Киевщины. 

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Фото: kv.npu.gov.ua

Во время проведения обыска в квартире несовершеннолетнего обнаружен и изъят серверный системный блок, на котором было доступно к загрузке больше полутора сотен видео и фото сексуальных сцен, снятых при участии несовершеннолетних. Все желающие могли загрузить файлы, предварительно перечислив парню деньги на электронный счет. Также на месте проведения обыска изъяты мобильные телефоны, в которых также находились фото и видео с детской порнографией", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

Все изъятое направили на экспертизу. Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к распространению детской порнографии. Прокуратура Киево-Святошинского района открыла уголовное производство по ч.4 ст.301 УК, санкция по ней предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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