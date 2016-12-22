Под Киевом 15-летний мальчик распространял детскую порнографию

Видео и снимки можно было посмотреть за деньги

Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киевской области совместно с работниками Киево-Святошинской прокуратуры в одной из частных квартир Киево-Святошинского района обнаружили компьютерную технику, с помощью которой распространялась в интернете детская порнография.

По словам начальника управления Андрея Ткача, полицейские установили ІР-адрес, с которого в сеть поставлялся контент и место проживания пользователей. Подозреваемым оказался 15-летний подросток, житель Киевщины.

Фото: kv.npu.gov.ua

Во время проведения обыска в квартире несовершеннолетнего обнаружен и изъят серверный системный блок, на котором было доступно к загрузке больше полутора сотен видео и фото сексуальных сцен, снятых при участии несовершеннолетних. Все желающие могли загрузить файлы, предварительно перечислив парню деньги на электронный счет. Также на месте проведения обыска изъяты мобильные телефоны, в которых также находились фото и видео с детской порнографией", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

Все изъятое направили на экспертизу. Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к распространению детской порнографии. Прокуратура Киево-Святошинского района открыла уголовное производство по ч.4 ст.301 УК, санкция по ней предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.