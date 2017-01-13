Под Киевом 16-летняя девочка с бойфрендом убила свою бабушку

Во время ликвидации пожара, который произошел в одной из многоэтажек г. Бровары, спасатели обнаружили женское тело с признаками насильственной смерти. Как выяснилось, внучка погибшей вместе со своим товарищем подожгли квартиру, открыли газовые конфорки и таким образом пытались скрыть преступление.

Сегодня ночью, в 03.53, в дежурную часть Броварского отдела полиции поступило сообщение от работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о пожаре в одной из квартир города. Во время тушения огня в ванной комнате, которая была забросана одеждой, спасатели обнаружили тело женщины.

Следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции установила, что потерпевшая – 61-летняя хозяйка квартиры. При осмотре на ее теле обнаружено около 30 колото-резаных ран шеи, грудной клетки и многочисленные ушибы.

Как сообщил глава полиции Киевщины Дмитрий Ценов, спасатели, чтобы попасть в помещение, вынуждены были выбить дверь. Зайдя в квартиру, почувствовали запах газа и сразу бросились на кухню, где были открыты все газовые конфорки. Только благодаря профессиональным действиям пожарных, удалось избежать взрыва газа в квартире, расположенной на 8-м этаже, поскольку от этого могли пострадать соседи и были бы уничтожены все вещественные доказательства преступления.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных убийству, работники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались внучка погибшей – 16-летняя студентка, гражданка России, и ее товарищ – 18-летний местный житель.

Сведения о совершенном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины и начато досудебное расследование.