Под Киевом 9-летний мальчик сумел сбежать от похитителей и вернуться домой

В Киевской области двое мужчин похитили маленького мальчика.

В городе Белая Церковь 30-летний мужчина и его сообщник по предварительному сговору похитили 9-летнего мальчика и требовали у родственников за него выкуп в 10 тысяч гривен.

Вчера, 29 января, вечером в Белоцерковский отдел полиции обратилась местная пенсионерка и сообщила, что в этот же день ее внук ушел из дома играть во двор и исчез. Кроме этого, женщине подкинули записку с текстом: "Если нужен ребенок, то надо подготовить 10 тыс. гривен до двенадцати ночи". Правоохранители сразу начали поиски ребенка.

Полицейские установили, что к совершению данного преступления причастен 30-летний житель пгт Гребенки Васильковского района. Выяснилось, что мужчина обманным путем заманил мальчика к себе домой, где вместе с сообщником связал его и насильно удерживал, требуя от родственников за его освобождение выкуп в 10 тысяч гривен. Однако, 9-летний мальчик, когда злоумышленники вышли, сам освободился из плена и на маршрутке вернулся домой.

Сейчас правоохранители задержали вымогателя и его сообщника по ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данному факту следователями Белоцерковского отдела полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.