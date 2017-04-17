Под Киевом арестовали школьников, которые пытали и изнасиловали 10-летнего ребенка

Сегодня, 13:37

Подозреваемым в жестоком преступлении грозит до 15 лет тюрьмы

Школьникам грозит &quot;взрослый&quot; тюремный срок. Фото: blacksea.tv
Школьникам грозит "взрослый" тюремный срок. Фото: blacksea.tv

В прокуратуре Киевской области сообщили о ходе расследования жуткого случая, который произошел на прошлой неделе в городке Иванков Киевской области. Как установлено, трое парней, 16, 15 и 13 лет, жестоко поиздевались над 10-летним мальчиком с особенными потребностями. Изначально, было открыто уголовное производство по статье "Хулиганство", но подтвердились и другие подробности инцидента.

"Дополнительно были начаты уголовные производства по статьям "Пытки" и "Насильственное удовлетворение половой страсти неприродным способом". Все производства объединены в одно. Собрано достаточное количество доказательств, которые подтверждают вину указанных лиц. Несовершеннолетним уже огласили о подозрении – им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинская, которая поможет установить степень тяжести нанесенных потерпевшему телесных повреждений", – сообщали в прокуратуре Киевской области.

Кроме того, в минувшую субботу суд уже избрал двоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Высказался по поводу случившегося даже губернатор области Александр Горган. По его словам, будет проведено служебное расследование.

"В частности, по факту бездеятельности главы Иванковской райадминистрации, который должен был контролировать работу полиции района и других служб, но не сделал этого. Служебное расследование начато также относительно сотрудников полиции, ведь еще до вчерашнего утра (14 апреля – Авт.) злоумышленники не считались подозреваемыми и не были допрошены. Однозначно, тяжесть этого преступления хотели скрыть и от меня и от общественности", – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, трое подростков-школьников на заброшенной территории жестоко поиздевались и надругались над 10-летним мальчиком с особенными потребностями.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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