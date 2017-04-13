Под Киевом авто сбило велосипедиста из Броваров

Сегодня, 13:55

Мужчина внезапно выехал на проезжую часть дороги

 

Машина сбила велосипедиста
Машина сбила велосипедиста. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киевской области произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист.

Вчера, 12 апреля, около 12:00 в Броварской отдела полиции поступило сообщение, что на улице Короленко, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста. Травмирован мужчина.

Следственно-оперативная группа выяснила, что 32-летний водитель автомобиля "ДЕО" допустил наезд на велосипедиста, который внезапно выехал на проезжую часть дороги. Травмированный 43-летний мужчина проживает в городе Бровары.

В результате наезда велосипедист получил закрытую травму грудной клетки и был доставлен в Броварскую центральную районную больницу.

Напомним, в марте в Ренийском районе Одесской области произошло смертельное ДТП. На трассе Одесса-Рени велосипедист попал под колеса автомобиля. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.
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Источник:

"Сегодня"

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