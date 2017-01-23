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Под Киевом банда разбойников под предлогом проверки счетчика убила 88-летнюю бабушку http://www.segodnya.ua/img/article/7907/35_main.1485158300.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/35_tn.1485158300.jpg Происшествия Двух мужчин и женщину, жестоко убивших старушку, отдали под суд

Под Киевом банда разбойников под предлогом проверки счетчика убила 88-летнюю бабушку

Сегодня, 09:57

Двух мужчин и женщину, жестоко убивших старушку, отдали под суд

Убийцам бабушки грозит пожизненное заключение
Убийцам бабушки грозит пожизненное заключение. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киевской области будут судить двух мужчин и женщину, которые в прошлом году напали на 88-летнюю пенсионерку, жестоко пытали ее, а затем убили, сообщает прокуратура столичного региона.

Подозреваемых в резонансном преступлении, произрошебщем в Белой Церкви, задержали в ноябре. В ходе досудебного расследования они находились под стражей.

Установлено, что в феврале прошлого года двое мужчин, один из которых ранее уже был неоднократно судим, и женщина, пришли к 88-летней пенсионерке домой, под предлогом проверки счетчика электроэнергии.

Проникнув в дом, мужчины связали веревкой руки и ноги бабушки. После этого, злоумышленники начали искать в доме ценные вещи и деньги, избивая старушку, от чего она теряла сознание.

Отыскав 1000 гривен, злоумышленники уже уходили, когда один из мужчин, ранее неоднократно судимый, прыгнул на голову женщины. После этого она уже не подавала признаков жизни.

Действия двух мужчин квалифицированы по ч. 4 ст. 187 (разбой) и п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Действия женщины квалифицированы по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
суд, разбой, прокуратура, убили, злоумышленники, связали
Источник:

"Сегодня"

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