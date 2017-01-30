Под Киевом бандиты берут людей в плен и врываются в дома

Жуткий случай потряс жителей Киевской области: бандиты похитили молодого парня, пытали, заставляли копать могилу и вымогали деньги.

Как рассказали в ГУ НП Киевской области, жертвой преступников стал 23-летний житель Киева, бывший боец. "Мужчина на авто приехал из Киева в Васильковский район к знакомому. Поздно вечером к ним ворвались неизвестные, похитили гостя, забрали у него 600 грн, мобильный и ключи от машины. Его затащили в подвал дома, привязали тросом за шею и в течение ночи избивали металлической трубой, требуя 260 тыс. грн. На следующее утро злоумышленники привезли "заложника" в лес и заставили его копать себе могилу", — рассказали в полиции Киевщины.

Чтобы остаться в живых, пленник пообещал взять необходимую сумму у своего друга, живущего в Козине. А когда они приехали в поселок, парню удалось сбежать и попросить о помощи. Троих похитителей задержали: это молодые люди от 20 до 22 лет, жители разных регионов страны, причем один из них был ранее судим, а двое также воевали. В доме, где держали заложника, нашли оружие и патроны. В полиции говорят, что уголовные производства открыты по фактам похищения, вымогательства, незаконного обращения с оружием и угона.

Задержали полицейские и двоих дерзких разбойников, которые орудовали в Киево-Святошинском районе. Мужчины внаглую по вечерам врывались в частные дома, угрожали хозяевам расправой и выносили деньги, ювелирку, технику.

"Подозреваемым инкриминируют минимум четыре грабежа в Вишневом", — рассказал глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов и призвал жителей не быть беспечными.

Криминогенная ситуация под Киевом, как и в столице, остается напряженной. По данным облуправления статистики, в прошлом году (за январь-ноябрь) было более 28 тыс. правонарушений, почти на треть больше, чем за предыдущий период. Большая часть из них (64,1%) — преступления против собственности. К примеру, количество краж и разбоев выросло, соответственно, на 40% и 31,7%. А что касается задержанных, то больше 25% — это ранее судимые люди.