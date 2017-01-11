Под Киевом будут судить мужчину, устроившего смертельное ДТП с полицейскими

Пьяный водитель протаранил автомобиль с правоохранителями, два человека погибли

Белоцерковская местная прокуратура завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который совершил смертельное ДТП с участием полицейских, сообщает прокуратура Киевской области.

Напомним, 42-летний пьяный водитель проезжал перекресток улиц в Белой Церкви, превышая скорость. Он проигнорировав красный сигнал светофора и врезался в служебный автомобиль, в котором ехали трое полицейских.

В результате столкновения двое милиционеров погибли, а третий получил тяжелые травмы.

Действия воновника ДТП квалифицированы по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

На время расследования подозреваемого взяли под стражу, во время подготовительного судебного заседания арест продлили.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.