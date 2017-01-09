Под Киевом дети едва не сгорели из-за шалостей с огнем (фото)

К счастью, спасатели быстро нашли детей и вывели их из горящего дома

В городе Белая Церковь Киевской области произошел пожар в частном жилом здании по улице Дачная.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района 9 января в 10:55.

Спасатели увидели, что горит жилой дом, который разделен на две части и имеет два входа. Пока одна часть спасателей начала ликвидацию пожара, вторая пошла в разведку во вторую часть дома, где предварительно могли находиться дети. К счастью, спасатели быстро нашли детей и вывели их из задымленного помещения. Никто из малышей не пострадал.

Пожар был локализован в 11:01 и ликвидирован в 12:52. На пожаре работали 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Огнем повреждена стена жилого дома и вещи домашнего обихода. Вероятной причиной пожара могли стать шалости детей, которые были одни дома, с огнем.