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Под Киевом дети едва не сгорели из-за шалостей с огнем (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/4_main.1483976176.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/4_tn.1483976176.jpg Происшествия К счастью, спасатели быстро нашли детей и вывели их из горящего дома  

Под Киевом дети едва не сгорели из-за шалостей с огнем (фото)

Сегодня, 17:36

К счастью, спасатели быстро нашли детей и вывели их из горящего дома

 

В городе Белая Церковь Киевской области произошел пожар в частном жилом здании по улице Дачная.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района 9 января в 10:55.

Спасатели увидели, что горит жилой дом, который разделен на две части и имеет два входа. Пока одна часть спасателей начала ликвидацию пожара, вторая пошла в разведку во вторую часть дома, где предварительно могли находиться дети. К счастью, спасатели быстро нашли детей и вывели их из задымленного помещения. Никто из малышей не пострадал.

Пожар был локализован в 11:01 и ликвидирован в 12:52. На пожаре работали 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Огнем повреждена стена жилого дома и вещи домашнего обихода. Вероятной причиной пожара могли стать шалости детей, которые были одни дома, с огнем.
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Источник:

"Сегодня"

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