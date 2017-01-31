Под Киевом девочка пошла провожать подругу и не вернулась домой
Подросток не раз покидал место жительства
В Киевской области пропал ребенок.
Фастовская полиция разыскивает несовершеннолетнюю Степаненко Юлию Александровну. Девочка родилась 3 июля 2000 года.
30 января около 18.00 Юля ушла из дома провожать свою подругу и не вернулась.
Приметы: рост 148 см., волосы – русые, длинные, глаза – карие, есть косоглазие правого глаза. Была одета в куртку зеленого цвета, серые брюки, сапоги коричневого цвета, черную шапку. Последний раз выходила на связь в 19.00. Неоднократно покидала место жительства.
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