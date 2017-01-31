Под Киевом девочка пошла провожать подругу и не вернулась домой

Сегодня, 08:23

Подросток не раз покидал место жительства

 

Юля не вернулась домой после того, как ушла провожать подругу
Юля не вернулась домой после того, как ушла провожать подругу

В Киевской области пропал ребенок.

Фастовская полиция разыскивает несовершеннолетнюю Степаненко Юлию Александровну. Девочка родилась 3 июля 2000 года.

30 января около 18.00 Юля ушла из дома провожать свою подругу и не вернулась.

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Приметы: рост 148 см., волосы – русые, длинные, глаза – карие, есть косоглазие правого глаза. Была одета в куртку зеленого цвета, серые брюки, сапоги коричневого цвета, черную шапку. Последний раз выходила на связь в 19.00. Неоднократно покидала место жительства.
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Источник:

"Сегодня"

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