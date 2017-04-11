Под Киевом догхантеры массово травят собак, пострадали домашние животные

Под Киевом в городке Украинка массово травят собак. Из-за яда, который догхантеры добавляют в пищу, четвероногие погибают в страшных муках. Среди жертв – и домашние животные.

"Пальмочка, хороший мальчик, он был в очень тяжелом состоянии. Врачи не хотели в общем-то уже даже брать на капельницу, но слава Богу, все у нас получилось и мы подняли его", – рассказывает о своем подопечном Лариса. Дворового пса почти без сознания женщина несла на руках к ветеринару. На его лечение понадобилось целых 2 недели.

Тем временем в городе зафиксировали более 30 отравлений, пять из них – породистые домашние животные. В городе Украинка под Киевом догхантеры охотятся на четвероногих последние полгода.

"Животное мучается в течении 40 минут. Агония в полном смысле этого слова – пена, конвульсии, судороги, боль. Выворачивает некоторых до такой степени, что ломается позвоночник", – сетует Юрий Ферендович, волонтер.

Чем именно травят собак – зоозащитники только догадываются. "Человек, который занимается травлей животных, разбрасывает отравленное мясо, отравленную еду, и делает он это в публичных местах, почему, собственно, гибнут и домашние животные", – объясняет Инна Грюнберг, зоозащитник.

Зоозащитница утверждает: почти все бездомные собаки в городе – зарегистрированы, с чипом на ухе, стерилизованы и привиты от бешенства. Инна говорит: за последние месяцы ни одного случая нападения таких животных на людей зафиксировано не было.

"На 90 процентов мы остановили популяцию бездомных животных в нашем городе. И осталось только научиться сосуществовать людям с ними и социализировать некоторых", – рассказала Лариса Шокарева, волонтер.

На днях Верховная Рада в первом чтении проголосовала за ужесточение наказания для тех, кто издевается над животными. Если закон примут, догхантерам грозит тюрьма – от шести месяцев до трех лет. А если пытки были особенно жестокими, убийцы могут сесть и на восемь лет.