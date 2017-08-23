Под Киевом дотла сгорел частный дом

Сегодня, 09:49

Всех людей удалось спасти, на соседние здания огонь не распространился

 


Пожар уничтожил дом. Фото: Михаил Сторожук

Пожар уничтожил дом. Фото: Михаил Сторожук

Пожар уничтожил дом. Фото: Михаил Сторожук

Пожар уничтожил дом. Фото: Михаил Сторожук

Пожар уничтожил дом. Фото: Михаил Сторожук

Пожар уничтожил дом. Фото: Михаил Сторожук

Пожар уничтожил дом. Фото: Михаил Сторожук

Пожар уничтожил дом. Фото: Михаил Сторожук

Пожар уничтожил дом. Фото: Михаил Сторожук

Пожар уничтожил дом. Фото: Михаил Сторожук

Пожар уничтожил дом. Фото: Михаил Сторожук

Пожар уничтожил дом. Фото: Михаил Сторожук

Пожар уничтожил дом. Фото: Михаил Сторожук

Под Киевом возле Глевахи произошел пожар. Как сообщил в Facebook Михаил Сторожук, участник команды Спасения животных, горел большой частный дом со складом соломы на чердаке.

"Проезжали мимо, приняли посильное участие в тушении. Одна пожарная машина расходует всю воду за 5-10 минут и едет заряжаться водой на 15 минут. Только пламя чуть-чуть погасает, как машина отъезжает, и огонь вспыхивает с еще более страшной силой. Первый час работала только одна машина, потом приехало еще две", – пишет он.

По словам Сторожука, дом сгорел почти полностью, люди вышли в первые минуты пожара, но один мужчина возвращался в пылающий дом за имуществом еще десяток раз, пока его не остановили.

"Пожарные работали четко, профессионально, но людей для такого пожара явно не хватало. И оборудования у них не хватает, даже элементарного налобного фонаря нет, хотя есть места, где без него совсем никак. К счастью, удалось локализировать пожар и добиться нераспространения его на соседние дома", – добавил он.

Напомним, 21 августа в 16:50 в г. Киеве по проспекту Победы, 42 в парке им. Пушкина в одноэтажном отдельно стоящем здании ресторана "Шам" возник пожар, площадь которого составила около 500 кв. м. В 17:22 пожар был локализован, а в 18:03 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
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Источник:

"Сегодня"

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