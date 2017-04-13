Под Киевом два бывших налоговика получили тюремный срок за взятку

Экс-госслужащие получили 6 и 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества

В Киевской области двух бывших фискалов осудили за взяточничество к реальному лишению свободы с конфискацией имущества, сообщает прокуратура столичного региона.

Так, правоохранители доказали вину двух экс-сотрудников оперативного управления ГФС Киева в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Служащие занимали должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела разоблачения уголовных правонарушений в таможенной сфере и старшего оперуполномоченного по особо важным делам.

Бывших налоговиков приговорил к 7 и 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишили спецзвания "майор".

Напомним, фискалы получили от предпринимателя взятку в размере 43 тысяч гривен за беспрепятственное таможенное оформление и отправление через государственную границу контейнеров с пиломатериалами. После получения указанной суммы правонарушителей были задержаны правоохранительными органами.