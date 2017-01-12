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Под Киевом два разбойника с ножом напали на инвалида http://www.segodnya.ua/img/article/7876/77_main.1484228685.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/77_tn.1484228685.jpg Происшествия Потерпевшего ударили ножом по горлу

Под Киевом два разбойника с ножом напали на инвалида

Сегодня, 15:43

Потерпевшего ударили ножом по горлу

Разбойников задержали по &quot;горячим следам&quot;
Разбойников задержали по "горячим следам". Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Кагарлыке двое неизвестных избили инвалида, требуя у него деньги, и попытались скрыться, однако вызван экипаж патрульной полиции за несколько минут задержал нападающих, сообщили в ГУ НИ Киевской области.

Так, двое молодых людей зашли в жилье инвалида и начали требовать деньги, угрожая ножом. Хозяин отказал. После этого незваные гости ударили его ножом по горлу.

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Через несколько минут злоумышленники вышли на улицу и начали убегать с места правонарушения. В это время мужчин увидела мать потерпевшего и позвонила на линию 102.

Через несколько минут прибыла группа реагирования патрульной полиции и через 5 минут задержала беглецов.

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разбой, избили, уголовное производство, злоумышленники
Источник:

"Сегодня"

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