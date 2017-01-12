Под Киевом два разбойника с ножом напали на инвалида

В Кагарлыке двое неизвестных избили инвалида, требуя у него деньги, и попытались скрыться, однако вызван экипаж патрульной полиции за несколько минут задержал нападающих, сообщили в ГУ НИ Киевской области.

Так, двое молодых людей зашли в жилье инвалида и начали требовать деньги, угрожая ножом. Хозяин отказал. После этого незваные гости ударили его ножом по горлу.

Через несколько минут злоумышленники вышли на улицу и начали убегать с места правонарушения. В это время мужчин увидела мать потерпевшего и позвонила на линию 102.

Через несколько минут прибыла группа реагирования патрульной полиции и через 5 минут задержала беглецов.