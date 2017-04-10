Под Киевом двое парней убили знакомого и утопили тело в озере

Под Киевом двое молодых людей, у которых уже есть проблемы с законом, убили своего знакомого, а затем завладели его автомобилем.

Житель Киева, который рыбачил в селе Бушево, Рокитнянского района позвонил на линию "102" полиции Киевщины и сообщил, что он обнаружил тело неизвестного мужчины, голова которого была погружена в воду. Также заявитель сообщил, что видел неизвестных двух мужчин, которые пытались забросить тело в озеро. После чего они сели в машину "ВАЗ" красного цвета и скрылись в неизвестном направлении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Рокитнянского отделения полиции. При осмотре тела были обнаружены телесные повреждения – травма черепа и грудной клетки. Полицейские установили личность погибшего – им оказался 57-летний местный житель.

Сотрудникам полиции стало известно о совершенном ДТП в соседнем селе Житние Горы. Водитель, управляя автомобилем, не справился с управлением и совершил наезд на дерево. Свидетели ДТП рассказали полицейским, что неизвестные лица забрали из салона вещи, документы и скрылись в поле. Также они описали приметы, которые совпадали с приметами разыскиваемых за убийство мужчин.

Однако группа реагирования патрульной полиции, которая продолжала преследовать злоумышленников, совершила наезд на велосипедиста.

Но другая оперативная группа полицейских не позволила преступникам скрыться. Одного из них сотрудники полиции обнаружили и задержали в заброшенном туалете сельского клуба. Другого участника по дороге на железнодорожную станцию – он сделал вид равнодушного прохожего и пытался сесть в электропоезд.

Задержанными оказались двое жителей Рокитнянщины 1987 года рождения, которые уже имеют проблемы с законом: кража и незаконное хранение наркотиков.

Они признались полицейским в содеянном преступлении. Установлено, что в тот день трое собутыльников сильно выпили. Приехав к озеру на автомобиле старшего товарища, двое друзей решили убить мужчину и забрать его автомобиль. Металлическое орудие убийства выбросили в водоем.

По данному факту открыты два уголовных производства по ч. 2 ст.115 ("Умышленное убийство"), санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы, и по ч. 3 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством") Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.