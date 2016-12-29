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Под Киевом горел частный дом, погиб мужчина http://www.segodnya.ua/img/article/7841/82_main.1483000641.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/82_tn.1483000641.jpg Происшествия Причины возгорания устанавливают эксперты

Под Киевом горел частный дом, погиб мужчина

Сегодня, 10:33

Причины возгорания устанавливают эксперты

Ради тушения спасателям пришлось разобрать стену. Фото: ГСЧС Киевской области
Ради тушения спасателям пришлось разобрать стену. Фото: ГСЧС Киевской области

В селе Пилиповичи под Киевом вчера ночью загорелся частный дом. Спасателей Бородянского района на место происшествия вызвали в 2:45, сообщает ГСЧС Киевской области.

По прибытию на место вызова было установлено, что пожар возник в одноэтажном кирпичном жилом доме по улице Шевченко. Во время разведки было обнаружено тело владельца, 1970 года рождения.

Пожар был локализован в 3:23 и полностью ликвидирован в 3:54. На пожаре работало 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Причина возникновения пожара устанавливается.
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Источник:

"Сегодня"

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